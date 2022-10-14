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К Консорциуму РЭО по переходу к циклической экономике присоединился МГИМО

14 октября 16:48
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о присоединении Московского государственного института международных отношений (МГИМО) к консорциуму по обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Это произошло на полях конвента в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации.

Документ подписали глава РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пишет 360tv.ru.

Как отметил Буцаев, экологический оператор активно сотрудничает с университетом в области создания научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в сфере устойчивого развития. По его словам, студенты вуза смогут также проходить практику в РЭО и его партнерских структурах. Буцаев уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования циклической экономики и высококвалифицированных кадров в этой области.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли ученые, преподаватели, представители промышленности и сферы по переработке отходов. Все они являются приверженцами принципов формирования экономики замкнутого цикла и выступают за создание кадрового резерва в этой области.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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