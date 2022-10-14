К Консорциуму РЭО по переходу к циклической экономике присоединился МГИМО

Как отметил Буцаев, экологический оператор активно сотрудничает с университетом в области создания научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в сфере устойчивого развития. По его словам, студенты вуза смогут также проходить практику в РЭО и его партнерских структурах. Буцаев уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования циклической экономики и высококвалифицированных кадров в этой области.