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Глава Мостострой-11 Николай Руссу ждет новых миллиардов на мост из-за роста цен

14 октября 06:18
Фото: 1Mi
Итоговая сумма проекта строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута в Югре превысит заложенные контрактом семьдесят миллиардов рублей в связи с ростом цен на стройматериалы. Об этом заявил генеральный директор компании Мостострой-11 Николай Руссу, пишет ТАСС.

«Насколько увеличится цена — мы сегодня не знаем. К концу года будет пересчет по текущему выполнению работ и их стоимости, тоже самое будет сделано в 2023–2025 годах, а окончательная сумма будет известна перед самой сдачей моста», пояснил Николай Руссу.

Руководитель Мостострой-11 отметил, что надеется на выделение дополнительных финансовых средств из бюджета, потому что данный объект является стратегически важным для России.

Финансирование строительства моста через Обь осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. На эти цели предусмотрены на 2025–2027 годы 27,6 миллиардов и 43,1 миллиард рублей соответственно.

Работы по возведению мостового перехода ведут специалисты компании Мостострой-11. Предусмотрены обустройство 4-полосной автодороги протяженностью более 45 километров, шумозащитных экранов, ливневых канализаций, очистных сооружений. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2026 год.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа заявляли, что появление второго мостового перехода через Обь существенно снимет загрузку уже существующего моста в Сургутском районе и позволит грамотно перераспределить потоки транспорта. Возведение объекта поддержали президент России Владимир Путин и правительство страны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компания Мостострой-11 выиграла тендер на строительство трехуровневой дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы. Стоимость проекта составляет более четырех миллиардов рублей.

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