Глава Мостострой-11 Николай Руссу ждет новых миллиардов на мост из-за роста цен

«Насколько увеличится цена — мы сегодня не знаем. К концу года будет пересчет по текущему выполнению работ и их стоимости, тоже самое будет сделано в 2023–2025 годах, а окончательная сумма будет известна перед самой сдачей моста», пояснил Николай Руссу.
Руководитель Мостострой-11 отметил, что надеется на выделение дополнительных финансовых средств из бюджета, потому что данный объект является стратегически важным для России.
Финансирование строительства моста через Обь осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. На эти цели предусмотрены на 2025–2027 годы 27,6 миллиардов и 43,1 миллиард рублей соответственно.
Работы по возведению мостового перехода ведут специалисты компании Мостострой-11. Предусмотрены обустройство 4-полосной автодороги протяженностью более 45 километров, шумозащитных экранов, ливневых канализаций, очистных сооружений. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2026 год.
Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа заявляли, что появление второго мостового перехода через Обь существенно снимет загрузку уже существующего моста в Сургутском районе и позволит грамотно перераспределить потоки транспорта. Возведение объекта поддержали президент России Владимир Путин и правительство страны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компания Мостострой-11 выиграла тендер на строительство трехуровневой дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы. Стоимость проекта составляет более четырех миллиардов рублей.