Глава Мостострой-11 Николай Руссу ждет новых миллиардов на мост из-за роста цен

«Насколько увеличится цена — мы сегодня не знаем. К концу года будет пересчет по текущему выполнению работ и их стоимости, тоже самое будет сделано в 2023–2025 годах, а окончательная сумма будет известна перед самой сдачей моста», пояснил Николай Руссу.