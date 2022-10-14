Экс-депутат облдумы ходатайствовал об отводе судьи на процессе

13 октября состоялся допрос свидетелей. По словам адвоката Павла Руснакова, перед началом судебного заседания его подзащитный Черепанов в связи с нарушениями, допущенными судом, ходатайствовал об отводе судьи. Судья, в свою очередь, отвод не удовлетворила, после чего не дала ему возможность заявлять другие ходатайства.