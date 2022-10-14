Экс-депутат облдумы ходатайствовал об отводе судьи на процессе

Напомним, Александра Черепанова обвиняют в избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого. В ноябре 2020 года комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом.
Известно, что экс-депутат Александр Черепанов предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину. Он был задержан. После задержания подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил.
13 октября состоялся допрос свидетелей. По словам адвоката Павла Руснакова, перед началом судебного заседания его подзащитный Черепанов в связи с нарушениями, допущенными судом, ходатайствовал об отводе судьи. Судья, в свою очередь, отвод не удовлетворила, после чего не дала ему возможность заявлять другие ходатайства.
«На прошлом судебном заседании были допрошены два свидетеля, участники ноябрьского митинга. Тогда судья удовлетворила наше ходатайство о перекрестном допросе в отношении всех свидетелей-сотрудников полиции. Сегодня же судья без имеющихся на то оснований отказала в перекрестном допросе», сообщил Руснаков.
Адвокат отметил, что некоторые вопросы его подзащитного судьей были сняты.
«По поводу планов Александра Киприяновича — точно сориентировать не могу. Консультации будем проводить дальше», прокомментировал Павел.
Что касается присутствия Вячеслава Волковицкого на судебных разбирательствах, данный вопрос не обсуждался. Сам потерпевший на судебных заседаниях не присутствовал, прокуратура не может обеспечить его явку.
Очередное судебное заседание пройдет в следующий четверг, 20 октября.
Ранее «Наш город» писал о том, что 7 октября состоялось очередное судебное заседание по делу Александра Черепанова. Были допрошены три свидетеля обвинения, из них два человека являлись участниками митинга, а последний — сотрудником полиции.