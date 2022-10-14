Достижения Адыгеи вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Эксперты проводят опросы среди целевых групп населения для определения эпизодов в истории современного государства, которые оказали наибольшее влияние на молодое поколение. Респондентами выступают жители разных российских регионов в возрасте от 18 до 35 лет.
По сообщению издания tagilcity.ru, за последние два десятилетия в Адыгее, которую называют жемчужиной Северного Кавказа, произошло много значимых изменений, это повысило привлекательность региона и улучшило жизнь местного населения.
Так, в 2019 году в республике начала работать ветроэлектростанция, которая с 2020 года поставляет энергию на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) и обеспечивает 20 процентов энергии в регионе. Ветроэлектростанция состоит из шестидесяти технологичных ветроустановок, общая мощность которых составляет сто пятьдесят МВт. Каждый ветровик оснащен метеостанцией, которая в зависимости от силы ветра и его направления подстраивает гондолу и лопасти.
Еще одним значимым событием является открытие крупного диагностического центра в Майкопе. Это медицинское учреждение высотой семь этажей, на крыше которого есть вертолетная площадка. Основным преимуществом диагностического центра является максимальный комфорт для пациентов, которые могут в одном медучреждении получить консультации тридцати врачей разной специализации.
Кроме этого, в прошлом году в столице республики построили новое здание лицея № 34, где действует образовательно-воспитательная система «Лицейский универсум». Там созданы все условия для качественного образовательного процесса: закуплены интерактивные доски, камеры для документов, ноутбуки и работающие от беспроводной сети принтеры.
В 2020 году рядом с лицеем открыли ледовый дворец «Оштен» площадью свыше тысячи семисот квадратных метров. В здании проходят тренировки и соревнования детских и юношеских команд.
Городскому парку им. Горького в столице Адыгеи исполнилось сто тридцать пять лет. Это одна из главных достопримечательность Майкопа, которую обновили к юбилею: сделали новый центральный вход, а деревья украсили иллюминацией. В этом году в парке планируют обустроить новые велосипедные дорожки, установить аттракционы, спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы. Набережную, которая находится рядом с парком, благоустроили. По проекту набережная и парк объединятся в единую комфортную городскую территорию.