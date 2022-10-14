Достижения Адыгеи вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Так, в 2019 году в республике начала работать ветроэлектростанция, которая с 2020 года поставляет энергию на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) и обеспечивает 20 процентов энергии в регионе. Ветроэлектростанция состоит из шестидесяти технологичных ветроустановок, общая мощность которых составляет сто пятьдесят МВт. Каждый ветровик оснащен метеостанцией, которая в зависимости от силы ветра и его направления подстраивает гондолу и лопасти.