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Жителей и гостей Тюмени приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

13 октября 12:23
Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
В столице региона пройдет первая в этом сезоне традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие анонсировал департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

15 октября горожан и гостей города ждут сразу на четырех площадках: на Цветном бульваре (территория у Арки), возле выставочного центра АО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская), а также по адресам проезд Солнечный, 11 и ул. Льва Толстого, 31.

В этот день к торговым рядам присоединятся как уже хорошо известные бренды, так и производители, которые только начинают укреплять свое знакомство с тюменским потребителем. Заметное количество прилавков традиционно займут фермеры и ЛПХ с различных уголков нашей области.

В результате посетителей ждет самый широкий ассортимент свежей и вкусной продукции. Вниманию гостей на выбор будут представлены молоко, кисломолочные продукты, масло сливочное, мясо, крафтовые сыры, мед и продукты пчеловодства, рыбная продукция, дикоросы и другая продовольственная продукция.

При знакомстве с таким широким ассортиментом скучать не придется. Прямо на площадках ожидаются развлекательные программы с выступлением творческих и музыкальных коллективов и интерактивными играми. А также сюрприз от производителей — викторина с розыгрышем призов.

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