Валерий Лимаренко: Техническое переоснащение медучреждений проходит по всей области

Так, недавно в Охинской ЦРБ появились современные аппараты для диагностики желудочно-кишечного тракта, в том числе выявлять онкологические патологии на ранних стадиях. Новинки более функциональны по сравнению с предшественниками, позволяют провести необходимый комплекс исследований, хранить информацию в базе данных. Врачи освоили новую технику, и уже приняли первых пациентов. Два месяца назад такое же оборудование поступило в Ногликскую ЦРБ, с его помощью медики провели около 300 исследований.
Портал Sakh.online сообщает, что в больницы и поликлиники Сахалина и Курил активно поступает высокотехнологичная техника — компьютерные томографы, УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопическое, лабораторное, стерилизационное и другое оборудование. Всего за три года для островных медучреждений приобретено более пятисот единиц высокотехнологичной техники.
Отметим, для центральных районных больниц аппаратура приобретена по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
«Техническое перевооружение больниц и поликлиник — это продолжение нашей работы по развитию высокотехнологичной медицины. Мы делаем всё возможное, чтобы у сахалинцев и курильчан была возможность лечиться дома, чтобы им не приходилось выезжать в другие регионы», — объясняет важность оснащения районные медучреждения передовым оборудованием Валерий Лимаренко.