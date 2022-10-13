Валерий Лимаренко: Техническое переоснащение медучреждений проходит по всей области

Так, недавно в Охинской ЦРБ появились современные аппараты для диагностики желудочно-кишечного тракта, в том числе выявлять онкологические патологии на ранних стадиях. Новинки более функциональны по сравнению с предшественниками, позволяют провести необходимый комплекс исследований, хранить информацию в базе данных. Врачи освоили новую технику, и уже приняли первых пациентов. Два месяца назад такое же оборудование поступило в Ногликскую ЦРБ, с его помощью медики провели около 300 исследований.