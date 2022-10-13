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В Тюмени заметно выросли объемы контрафакта автозапчастей

13 октября 13:31
Фото: 1Mi
Тюменские дилеры заявили о сложностях на рынке автозапчастей в Тюмени. По данным программы «Вечерний хэштег», заметно выросли объёмы контрафакта. Есть определённые сложности и при покупке оригинальных запчастей.
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Тюмень

По ситуации на этом рынке высказались представители «Базис-Авто» и «Автоград». Они рекомендуют покупать автозапчасти там, где дают гарантию.

«Сейчас существует проблема с оригинальными запчастями. Мы сталкиваемся в своей работе и с контрафактном, они под оригинал делаются. Нужно ещё сказать о том, что если говорить про параллельный импорт, то мы не сами закупаем за границей. Безусловно, если это небольшая партия, то это намного проще сделать»отметил в интервью программе «Вечерний хэштег» Денис Семянников.

Ранее «Наш город» сообщал, что доля поддельных автомобильных запчастей в РФ достигла 28%.

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#Новости#Экономика#Автомобили#Тюмень#Цены#Рынок#Интервью#Импортозамещение#Импорт#Александр Мязин#Общество
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