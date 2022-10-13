В Тюмени заметно выросли объемы контрафакта автозапчастей

«Сейчас существует проблема с оригинальными запчастями. Мы сталкиваемся в своей работе и с контрафактном, они под оригинал делаются. Нужно ещё сказать о том, что если говорить про параллельный импорт, то мы не сами закупаем за границей. Безусловно, если это небольшая партия, то это намного проще сделать»отметил в интервью программе «Вечерний хэштег» Денис Семянников.