В Тюмени у озера Цимлянское появится большой велосипедный парк и спортивные площадки

Согласно приложению №1 лота № 0167300000522000810 ориентировочная площадь участка работ составит 22 га. Предполагается, что здесь проведут устройство прогулочных дорожек общей протяженностью 3,1 км. Будет построен соревновательный велосипедный парк для фристайла (площадь почти 2 000 кв.м.), поставят скамейки, урны, мини-площадки. В техническом задании есть схема большой велодорожки по пересечённой местности с 20 разными участками.