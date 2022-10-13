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В Тюмени у озера Цимлянское появится большой велосипедный парк и спортивные площадки

13 октября 14:14
Фото: документы госзакупки
В Тюмени в ближайшее время планируется провести благоустройство в районе озера Цимлянское, сообщается на сайте Госзакупки. Только на проект документации и инженерные изыскания планируется потратить 17 млн рублей.

Согласно приложению №1 лота № 0167300000522000810 ориентировочная площадь участка работ составит 22 га. Предполагается, что здесь проведут устройство прогулочных дорожек общей протяженностью 3,1 км. Будет построен соревновательный велосипедный парк для фристайла (площадь почти 2 000 кв.м.), поставят скамейки, урны, мини-площадки. В техническом задании есть схема большой велодорожки по пересечённой местности с 20 разными участками.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 31 октября. Проект должен быть выполнен через 20 дней после подписания контракта.

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