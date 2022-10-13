В Тюмени на гостевых улицах заменят на новые более 470 светодиодных фонарей

Более 470 осветительных приборов обновят на улицах Тюмени. Новые светодиодные светильники появятся на гостевых улицах областной столицы. Работы уже начались на улице Ямской. Также новое оборудование появится на участке улиц в районе развязки на Тобольском тракте и Рощинского кольца.

Сюжет Тюмень