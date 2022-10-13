В Тюмени на гостевых улицах заменят на новые более 470 светодиодных фонарей

По словам главного специалиста отдела главного энергетика управления автомобильных дорог Тюменской области Сергея Попова, новые осветительные приборы производят в областной столице. Они в 3 раза экономичнее прежних светильников, энергоэффективны и обладают высокими показателями работоспособности.
Работы по замене устаревших светильников ведутся в рамках исполнения ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В 2021 году в Тюмени заменили на новые порядка тысячи элементов осветительного оборудования. На данный момент 95% фонарей на региональных дорогах имеют высокий класс энергоэффективности.
В Тюменской области реализуется программа устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального значения, в рамках которой строятся новые линии освещения. В этом году было построено более одиннадцати километров сетей наружного освещения.
Новые сети повели тюменский поселок Винзили, в села Минино Исетского района, Полуяново, Кулаково, Нижние Аремзяны Тобольского района. Новое оборудование устанавливается на участках с высокой интенсивностью автомобильного движения.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы неоднократно жаловались на неработающие фонари в городских парках и скверах - в Гилевской роще, лесопарке Затюменском, скверах Славянский, Никольский, Теннистый, Ветеранов энергетики и Льва Ровнина.