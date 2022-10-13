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В Тюмени на гостевых улицах заменят на новые более 470 светодиодных фонарей

13 октября 03:50
Фото: ГУС ТО
Более 470 осветительных приборов обновят на улицах Тюмени. Новые светодиодные светильники появятся на гостевых улицах областной столицы. Работы уже начались на улице Ямской. Также новое оборудование появится на участке улиц в районе развязки на Тобольском тракте и Рощинского кольца.
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Тюмень

По словам главного специалиста отдела главного энергетика управления автомобильных дорог Тюменской области Сергея Попова, новые осветительные приборы производят в областной столице. Они в 3 раза экономичнее прежних светильников, энергоэффективны и обладают высокими показателями работоспособности.

Работы по замене устаревших светильников ведутся в рамках исполнения ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В 2021 году в Тюмени заменили на новые порядка тысячи элементов осветительного оборудования. На данный момент 95% фонарей на региональных дорогах имеют высокий класс энергоэффективности.

В Тюменской области реализуется программа устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального значения, в рамках которой строятся новые линии освещения. В этом году было построено более одиннадцати километров сетей наружного освещения.

Новые сети повели тюменский поселок Винзили, в села Минино Исетского района, Полуяново, Кулаково, Нижние Аремзяны Тобольского района. Новое оборудование устанавливается на участках с высокой интенсивностью автомобильного движения.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы неоднократно жаловались на неработающие фонари в городских парках и скверах - в Гилевской роще, лесопарке Затюменском, скверах Славянский, Никольский, Теннистый, Ветеранов энергетики и Льва Ровнина.

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