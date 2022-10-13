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В Тюмени для школы №56 купят принтеры 3D, скалодром и комплекс дополненной реальности

13 октября 18:03
Фото: 1Mi
В Тюмени школа №56 купит интерактивное оборудование, компьютерную технику и спортивный инвентарь на 55 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки. Для этих целей пройдёт три электронных аукциона.
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Тюмень

Приём заявок завершен 13 октября. Стоит отметить, что школа новая и откроется в январе 2023 года.

В части интерактивного оборудования закупят ультракорокофокусный проектор, экран с электроприводом, встраиваемый компьютер OPS, DDC-10M документ-камеру (45 штук), программно-аппаратный комплекс дополненной реальности.

Почти 10 млн рублей потратят на компьютерную технику. Согласно лота № 32211735458 для школы купят многофункциональные устройства Pantum (94 штук), графические планшеты Wacom PTH-860-R Intuos Pro L (8 штук), квадрокоптер, принтер 3D и сетевое оборудование.

На спортивное оборудование потратят 19,5 млн рублей. Приобретут скалодром, мячи, обручи, степ платформы, определитель осанки, лыжи, коники, стойки для прыжков в высоту, тренажеры. Всего около 200 наименований.

Ранее «Наш город» сообщал, что в школу № 56 купят инвентарь на 51 млн рублей. Для полноценной учёбы и работы школе понадобятся три сейфа, зеркала, шторы, верстаки, парты, три поломоечных машины Karcher BD 43/25, газонокосилка и многое другое.

Стоит отметить, что данное учебное заведение планируют открыть в Тюмени в январе следующего года. А здание школы на 1 200 мест. будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. Объект строится в микрорайоне Ново-Патрушево.

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