В Тюмени для школы №56 купят принтеры 3D, скалодром и комплекс дополненной реальности

Приём заявок завершен 13 октября. Стоит отметить, что школа новая и откроется в январе 2023 года.
В части интерактивного оборудования закупят ультракорокофокусный проектор, экран с электроприводом, встраиваемый компьютер OPS, DDC-10M документ-камеру (45 штук), программно-аппаратный комплекс дополненной реальности.
Почти 10 млн рублей потратят на компьютерную технику. Согласно лота № 32211735458 для школы купят многофункциональные устройства Pantum (94 штук), графические планшеты Wacom PTH-860-R Intuos Pro L (8 штук), квадрокоптер, принтер 3D и сетевое оборудование.
На спортивное оборудование потратят 19,5 млн рублей. Приобретут скалодром, мячи, обручи, степ платформы, определитель осанки, лыжи, коники, стойки для прыжков в высоту, тренажеры. Всего около 200 наименований.
Ранее «Наш город» сообщал, что в школу № 56 купят инвентарь на 51 млн рублей. Для полноценной учёбы и работы школе понадобятся три сейфа, зеркала, шторы, верстаки, парты, три поломоечных машины Karcher BD 43/25, газонокосилка и многое другое.
Стоит отметить, что данное учебное заведение планируют открыть в Тюмени в январе следующего года. А здание школы на 1 200 мест. будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. Объект строится в микрорайоне Ново-Патрушево.