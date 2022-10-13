В Тюмени будут наказывать продавцов, завысивших цены на товары для мобилизованных

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюмени работают более 10 магазинов, специализирующихся на продаже армейской атрибутики. Термобелье стоит от 790 до 3,5 тысяч рублей, берцы — от 2,5 до 8 тысяч рублей. Бронежилетов в наличии нет, но их могут привести под заказ. Стоимость составляет 20 -25 тысяч рублей.