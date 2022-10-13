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В Тюмени будут наказывать продавцов, завысивших цены на товары для мобилизованных

13 октября 06:28
Фото: «НашГород»
Владельцев тюменских магазинов будут наказывать за необоснованное завышение цен на армейскую экипировку не только рублем, но и лишением свободы. Об этом торговцев предупредили специалисты управления федеральной антимонопольной службы.

По данным ведомства, в связи с прокатившейся по России волной жалоб на повышение цен на армейские товары во время частичной мобилизации, контроль за деятельностью торговых точек усилен.

«В Тюменское УФАС России обращений, касающихся ценообразования на товары, приобретаемые для нужд мобилизованных граждан не проступало. Но в адрес субъектов, осуществляющих реализацию указанных товаров направлены письма-предупреждения о недопустимости необоснованного ценообразования и заключении картельных соглашений», сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены административные штрафы в размере до 15% от годовой выручки организации и уголовная ответственность по статье «Ограничение конкуренции», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюмени работают более 10 магазинов, специализирующихся на продаже армейской атрибутики. Термобелье стоит от 790 до 3,5 тысяч рублей, берцы — от 2,5 до 8 тысяч рублей. Бронежилетов в наличии нет, но их могут привести под заказ. Стоимость составляет 20 -25 тысяч рублей.

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