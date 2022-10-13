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В школах и автобусах Тюмени могут внедрить систему распознавания лиц

13 октября 14:54
Фото: 1Mi
В школах Тюмени могут ввести систему распознавания лиц, сообщил на пресс-конференции директор ведомства Станислав Логинов. Она может быть идентична той, которая уже используется в московском метрополитене.

Данная система может быть использована и в автобусах, она сможет идентифицировать льготников. Что касается школ, проект системы потребует проработку нормативной базы и получение согласия родителей.

Год назад сервис Face Pay заработал в метро Москвы. Пассажир может заплатить за билет посмотрев в камеру.

В июле «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту Рощино в рамках реконструкции завершились работы по строительству нового центрального контрольно-пропускного пункта.Он оборудован биометрической системой распознавания данных.

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