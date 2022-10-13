В школах и автобусах Тюмени могут внедрить систему распознавания лиц

Данная система может быть использована и в автобусах, она сможет идентифицировать льготников. Что касается школ, проект системы потребует проработку нормативной базы и получение согласия родителей.
Год назад сервис Face Pay заработал в метро Москвы. Пассажир может заплатить за билет посмотрев в камеру.
В июле «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту Рощино в рамках реконструкции завершились работы по строительству нового центрального контрольно-пропускного пункта.Он оборудован биометрической системой распознавания данных.