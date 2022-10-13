В Голышманово подключена к электросетям новая мукомольная фабрика

Для выдачи новому предприятию 270 кВт мощности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и построили воздушную линию 10 кВ протяженностью несколько десятков метров. Для отключения участка электросети на время ревизии или ремонта оборудования был установлен разъединитель 10 кВ. Источником питания для тюменской фабрики стала подстанция 220 кВ «Голышманово». Общая стоимость работ превысила 1,6 млн рублей.