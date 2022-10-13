В Голышманово подключена к электросетям новая мукомольная фабрика

Предприятие начало работу в сентябре нынешнего года, география поставок его продукции охватывает практически всю территорию УрФО. Качественное и надежное электроснабжение обеспечивает стабильное функционирование основных мощностей фабрики, в том числе мельницы, производственной лаборатории и фасовочного цеха.
Для выдачи новому предприятию 270 кВт мощности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и построили воздушную линию 10 кВ протяженностью несколько десятков метров. Для отключения участка электросети на время ревизии или ремонта оборудования был установлен разъединитель 10 кВ. Источником питания для тюменской фабрики стала подстанция 220 кВ «Голышманово». Общая стоимость работ превысила 1,6 млн рублей.
Подключение предприятия к электрическим сетям позволило обеспечить своевременную реализацию крупного инвестиционного проекта, в рамках которого создано порядка 25 новых рабочих мест. «Россети Тюмень» регулярно проводят работы по подключению новых социально значимых и инфраструктурных объектов, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области.