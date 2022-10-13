В четверг жителей Тюмени ожидает сильный ветер

Температура воздуха днём не поднимется выше + 14 градусов, с 17 до 22 часов возможны порывы южного ветра до 10 м/с. Влажность в пределах 60%, осадков в областной столице не ожидается.
Пасмурно будет и в пятницу, но к 14:00 большая часть облаков рассеется. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Температура воздуха составит + 13 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.
Малооблачная погода ожидает тюменцев 15 октября. День пройдёт без осадков, температура воздуха составит + 13 градусов. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, влажность около 64%. Атмосферное давление немного ниже нормы.
Существенных осадков до конца недели не ожидается, скорость ветра снизится до 2-3 м/с.