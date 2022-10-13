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В четверг жителей Тюмени ожидает сильный ветер

13 октября 01:02
Фото: 1Mi
В четверг синоптики прогнозируют в Тюмени пасмурную погоду, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём не поднимется выше + 14 градусов, с 17 до 22 часов возможны порывы южного ветра до 10 м/с. Влажность в пределах 60%, осадков в областной столице не ожидается.

Пасмурно будет и в пятницу, но к 14:00 большая часть облаков рассеется. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Температура воздуха составит + 13 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

Малооблачная погода ожидает тюменцев 15 октября. День пройдёт без осадков, температура воздуха составит + 13 градусов. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, влажность около 64%. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Существенных осадков до конца недели не ожидается, скорость ветра снизится до 2-3 м/с.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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