У безработных тюменцев 50+ есть возможность бесплатно пройти переобучение

Возможность пройти переобучение и освоить новую профессию предоставляет кадровый центр «Работа России». Об одном таком примере рассказали специалисты Центра.
Ольге Мальцевой 50 лет, но ее энтузиазму и амбициозности можно только позавидовать. При содействии Кадрового центра «Работа России» Тюменской области женщина в июне этого года прошла обучение по профессии «визажист-стилист». По окончании обучения женщина разработала бизнес-план салона красоты, защитила его перед комиссией и получила финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 192 тыс. рублей.
Сегодня Ольга Мальцева — успешный предприниматель. Ее салон «Атмосфера красоты» получает только положительные отзывы от клиентов. Посетители отмечают чуткость и мастерство Ольги Геннадьевны.
Служба занятости уделяет особое внимание гражданам старшего поколения. За девять месяцев текущего года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 88 граждан предпенсионного возраста, а государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 189 человек старше 50-ти лет.
Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификат на обучение самым актуальным профессиям.