Тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий под видеороликом Симоньян

Жителя Тюмени оштрафовали на десять тысяч рублей за комментарий, оставленный под опубликованным в VK видеороликом главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Суд пришел к выводу, что высказывание тюменца направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека.

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