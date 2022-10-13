Тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий под видеороликом Симоньян

Негативный комментарий, за который пришлось поплатиться рублем, 47-летний горожанин написал под роликом «Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ «Государственная измена».
В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему административный штраф в размере десяти тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе Центральный суд оштрафовал тюменца за комментарий в сети VK, дискредитирующий российскую армию. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.