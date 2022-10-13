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Тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий под видеороликом Симоньян

13 октября 07:30
Фото: 1Mi
Жителя Тюмени оштрафовали на десять тысяч рублей за комментарий, оставленный под опубликованным в VK видеороликом главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Суд пришел к выводу, что высказывание тюменца направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека.
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Тюмень

Негативный комментарий, за который пришлось поплатиться рублем, 47-летний горожанин написал под роликом «Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ «Государственная измена».

В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему административный штраф в размере десяти тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе Центральный суд оштрафовал тюменца за комментарий в сети VK, дискредитирующий российскую армию. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

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