Тюменский рынок «Северный» ждет реновация

«Причина перемен — моральное устаревание проекта в комплексе. Это касается всего: и команды, и состояние помещений, и финансовые показатели, которые, очевидно, были плохими. Для нас это очередной эксперимент и вызов. Еще больший интерес вызывает тот факт, что спасать проект взялась команда „Михайловского“. У „Северного“ большое будущее, я четко вижу его перспективы стать местом притяжения в заречной части Тюмени», отметил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов.