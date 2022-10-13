Тюменский рынок «Северный» ждет реновация

Рынок «Северный» входит в холдинговую компанию «Дина», наряду с рынком «Михайловский». Последние два года шли работы по подготовке проекта реновации «Северного», но в связи со сложившейся экономической и политической обстановками было принято решение о приостановке работ.
В настоящее время они возобновлены. В здании торговой точки уже проходит ремонт, готовятся к заезду новые арендаторы. Планируется, что после реновации на рынке увеличится ассортимент представленных товаров, откроется кафе узбекской кухни, пекарня.
«Причина перемен — моральное устаревание проекта в комплексе. Это касается всего: и команды, и состояние помещений, и финансовые показатели, которые, очевидно, были плохими. Для нас это очередной эксперимент и вызов. Еще больший интерес вызывает тот факт, что спасать проект взялась команда „Михайловского“. У „Северного“ большое будущее, я четко вижу его перспективы стать местом притяжения в заречной части Тюмени», отметил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у правого берега Туры к 2025 году появится новый гостиничный комплекс. Проект строительства обсудят на общественных слушаниях.