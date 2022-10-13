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Тюменец в порыве ссоры нанес смертельный удар оппоненту

13 октября 12:13
Фото: СКР
По информации пресс-службы СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Тюмени. Мужчину подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровья 55-летнему тюменцу. От полученной травмы пострадавший скончался.
Сюжет
Драка

Всё произошло на прошлой неделе. Подозреваемый поссорился с 55-летним мужчиной и ударил его по голове.

«По версии следствия, 8 октября 2022 года около 23 часов 30 минут между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов»,сообщили представители СКР по Тюменской области.

На данный момент проводятся следственные действия, в ближайшее время подозреваемому определят меру пресечения.

Ранее «Наш город» сообщал, что 44-летняя тюменка, зарезавшая собутыльника 10 октября, будет находиться в СИЗО.

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