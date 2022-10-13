Тюменец в порыве ссоры нанес смертельный удар оппоненту

Всё произошло на прошлой неделе. Подозреваемый поссорился с 55-летним мужчиной и ударил его по голове.
«По версии следствия, 8 октября 2022 года около 23 часов 30 минут между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов»,сообщили представители СКР по Тюменской области.
На данный момент проводятся следственные действия, в ближайшее время подозреваемому определят меру пресечения.
Ранее «Наш город» сообщал, что 44-летняя тюменка, зарезавшая собутыльника 10 октября, будет находиться в СИЗО.