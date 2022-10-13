Тюменец в порыве ссоры нанес смертельный удар оппоненту

«По версии следствия, 8 октября 2022 года около 23 часов 30 минут между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов»,сообщили представители СКР по Тюменской области.