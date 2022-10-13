Торжественно открыт спортивный объект гимназии № 1

Гимназия № 1 — первое общеобразовательное учреждение Тюмени советского периода, основанное в 1920 году.
С просьбой о новом благоустройстве изношенной спортплощадки, её оснащении оборудованием и спортинвентарем жители обратились к председателю Думы Евгению Заболотному. При координации усилий депутата, администрации Тюмени, руководства гимназии и строителей наказ тюменцев был выполнен.
Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что с учетом пожеланий учеников и педагогов обустроено несколько игровых зон, объединенных в спортивное ядро — баскетбольная, волейбольная, стритбольная площадки и футбольное поле. Отдельно расположена зона для занятий воркаутом, сделаны беговые дорожки.
Председатель Думы Евгений Заболотный отметил, что теперь уроки физкультуры одновременно могут проходить у пяти классов гимназии, а в свободное время смогут заниматься жители микрорайона и проводиться городские спортивные соревнования.
«Особое значение планируется уделять подготовкам в рамках всероссийского проекта „Готов к труду и обороне“ — на этом комплексе есть всё для эффективных занятий. За шесть лет в проекте ГТО приняло участие более 150 тысяч горожан, из них 65 тысяч получили знаки отличия. Очень популярны у тюменцев игровые виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол. Это спортивное ядро отвечает всем требованиям»,пояснил Евгений Заболотный.
После завершения торжественного открытия спортивного ядра, все гости праздника оставили автографы на футбольном мяче, который будет храниться в стенах гимназии.