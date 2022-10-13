Пермяки выступили против строительства высотки компанией семьи мэра Демкина

Владельцы ПЗСП — руководитель предприятия Евгений Демкин, являющийся депутатом краевого Заксобрания, и его отец Николай Демкин. Алексей Демкин, младший брат Евгения, занимает пост мэра Перми, пишет Properm.ru.
Родители школьников решили привлечь внимание общественности к тому, что эту многоэтажку будут строить, грубо нарушая все строительные, санитарные и противопожарные нормы. Будут вырублены вековые сосны, и школа «Мастерград» останется без автопарковки, возмущаются пермяки.
Многоэтажку собираются строить рядом с хвойным лесом, который входит в список городских лесных насаждений. Противопожарными нормами регламентировано, что до него должно быть не меньше 50 метров, а это правило тоже нарушается.
Помимо этого, практически на участке работает газовая котельная, подающая тепло почти всему микрорайону Пролетарка. Люди обращают внимание на то, что охранной зоной должно быть для такого объекта 10 метров в каждую сторону, а санитарно-защитной нормой рекомендуются 100 метров. Речь идет в данном случает об очередном нарушении, подчеркивают пермяки.
Кроме того, уже давно переполнена местная поликлиника. Если же в микрорайоне станет больше жителей, о качественных медицинских услугах можно будет просто забыть.
Есть и другой вопрос: площадь выделенного для девятиэтажки участка — 3,8 тысячи квадратных метров. Ранее здесь была принадлежавшая Николаю Демкину земля в 725 квадратов, но в 2015-м пермская мэрия перераспределила ее, подписав соответствующее постановление. Участок вырос в пять раз — на 3,7 тысячи квадратных метров. Решение администрации о перераспределении нарушило действующее в стране земельное законодательство. Оно предусматривает такой нюанс: при наличии возможности образования самостоятельного участка в запросе на перераспределение должно быть отказано.
Жители Перми пожаловались губернатору края Дмитрию Махонину. Соответствующие обращения недовольные граждане направили руководству региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, а также в прокуратуру и Роспотребнадзор.