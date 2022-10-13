Пермяки выступили против строительства высотки компанией семьи мэра Демкина

Есть и другой вопрос: площадь выделенного для девятиэтажки участка — 3,8 тысячи квадратных метров. Ранее здесь была принадлежавшая Николаю Демкину земля в 725 квадратов, но в 2015-м пермская мэрия перераспределила ее, подписав соответствующее постановление. Участок вырос в пять раз — на 3,7 тысячи квадратных метров. Решение администрации о перераспределении нарушило действующее в стране земельное законодательство. Оно предусматривает такой нюанс: при наличии возможности образования самостоятельного участка в запросе на перераспределение должно быть отказано.