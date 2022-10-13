Обучение на полигоне ТВВИКУ прошла ни одна тысяча мобилизовыанных

На полигоне бойцы отрабатывают не только навыки стрельбы из различного оружия, а также проходят и инженерную подготовку. Это очень важные занятия, поскольку на них мобилизованных учат обнаруживать мины, обходить и уничтожать их, а также закладывать свои.