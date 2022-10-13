nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обучение на полигоне ТВВИКУ прошла ни одна тысяча мобилизовыанных

13 октября 09:30
Фото: «НашГород»
На полигоне бойцы отрабатывают различные навыки
Под Тюменью на полигоне ТВВИКУ на Андреевском озере продолжается подготовка жителей области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Обучение здесь прошла уже ни одна тысяча бойцов.
Сюжет
ХМАО

На полигоне бойцы отрабатывают не только навыки стрельбы из различного оружия, а также проходят и инженерную подготовку. Это очень важные занятия, поскольку на них мобилизованных учат обнаруживать мины, обходить и уничтожать их, а также закладывать свои.

Здесь же бойцов учат копать окопы. Это нужно делать быстро и технично. Интересно, что мобилизованные, ранее копавшие картошку отмечают, что эти занятия не отличаются.

По расчету, человек за час должен выкопать 1 куб земли
Фото: «НашГород»

Мужчин по максимуму загружают необходимыми знаниями, чтобы они успели как можно больше отработать важных навыков. Стоит отметить, что настрой у всех боевой.

«Нас подготавливают, обучают разным навыкам, от ведения боя до окопов и траншей. Работать приходится много, но настрой у нас боевой, со всем пока справляемся», рассказывает мобилизованный Алексей.

С бойцами работают опытные инструкторы
Фото: «НашГород»

Ранее «Наш город» сообщал, что полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованных. Занятия по отработке боевых навыков, пользованию оружием здесь проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

Материалы по теме
На полигоне ТВВИКУ военнослужащие тюменцы проходят тренировки по стрельбе и медицинеНа полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованныхС тюменского железнодорожного вокзала отправилась группа военных на полигон ЮВО
#Новости#ХМАО#Призывники#Призыв#ЯНАО#Тюмень#ТВВИКУ#Армия#Военный призыв#Тюменская область#Частичная мобилизация#Юлия Николаева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25