Обучение на полигоне ТВВИКУ прошла ни одна тысяча мобилизовыанных

На полигоне бойцы отрабатывают не только навыки стрельбы из различного оружия, а также проходят и инженерную подготовку. Это очень важные занятия, поскольку на них мобилизованных учат обнаруживать мины, обходить и уничтожать их, а также закладывать свои.
Здесь же бойцов учат копать окопы. Это нужно делать быстро и технично. Интересно, что мобилизованные, ранее копавшие картошку отмечают, что эти занятия не отличаются.
Мужчин по максимуму загружают необходимыми знаниями, чтобы они успели как можно больше отработать важных навыков. Стоит отметить, что настрой у всех боевой.
«Нас подготавливают, обучают разным навыкам, от ведения боя до окопов и траншей. Работать приходится много, но настрой у нас боевой, со всем пока справляемся», рассказывает мобилизованный Алексей.
Ранее «Наш город» сообщал, что полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованных. Занятия по отработке боевых навыков, пользованию оружием здесь проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».