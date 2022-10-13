Нерадивую мать из Ишимского района ограничили в родительских правах

Поводом к ограничению родительских прав послужил случай, произошедший в июле этого года. 5 июля в управление соцзащиты Ишима и Ишимского района поступила информация о том, накануне в станцию скорой помощи обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестная гражданка, гулявшая с коляской, достала из нее плачущего младенца, бросила на землю ушла.
Позже сотрудники полиции установили личность матери. Ей оказалась местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Женщина не работает, имеет задолженность по коммунальным услугам. Суд ограничил нерадивую мать в правах и взыскал с нее алименты в размере одной третьей заработка или иного дохода.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе суд лишил родительских прав мать пятерых детей. Иск на женщину подал отец детей.