Нерадивую мать из Ишимского района ограничили в родительских правах

Поводом к ограничению родительских прав послужил случай, произошедший в июле этого года. 5 июля в управление соцзащиты Ишима и Ишимского района поступила информация о том, накануне в станцию скорой помощи обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестная гражданка, гулявшая с коляской, достала из нее плачущего младенца, бросила на землю ушла.