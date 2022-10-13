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Нерадивую мать из Ишимского района ограничили в родительских правах

13 октября 06:08
Фото: 1Mi
Жительницу Ишимского района ограничили в родительских правах за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию сына. В настоящее время годовалый малыш находится у семьи-опекунов.
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Дети

Поводом к ограничению родительских прав послужил случай, произошедший в июле этого года. 5 июля в управление соцзащиты Ишима и Ишимского района поступила информация о том, накануне в станцию скорой помощи обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестная гражданка, гулявшая с коляской, достала из нее плачущего младенца, бросила на землю ушла.

Позже сотрудники полиции установили личность матери. Ей оказалась местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Женщина не работает, имеет задолженность по коммунальным услугам. Суд ограничил нерадивую мать в правах и взыскал с нее алименты в размере одной третьей заработка или иного дохода.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе суд лишил родительских прав мать пятерых детей. Иск на женщину подал отец детей.

#Новости#Лишение прав#Родительские права#Ишимский район#Дети#Родители#Суд#Опекуны#Обязанности граждан#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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