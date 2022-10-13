nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министерство финансов выплатит тюменцу более 270 тысяч рублей

13 октября 03:22
Фото: 1Mi
Более 270 тысяч рублей выплатит Министерство финансов России жителю Тюменской области незаконно обвиненному в хранении, приобретении, перевозке и изготовлению наркотиков. Такое решение вынес Ленинский районный суд города.
Сюжет
Суд

В апреле прошлого года против тюменца было заведено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ. В июне горожанина отправили в СИЗО. Однако в октября его признали невиновным и оправдали.

Мужчина обратился в суд с гражданским иском к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично и обязал ведомство компенсировать 25 тысяч рублей затрат на юридические услуги и выплатить 250 тысяч рублей в счет нанесенного морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудница тобольского гипермаркета «Лента» высказала с компании шестьсот тысяч рублей за травму, полученную на работе.

#Новости#Иск#СИЗО#Министерство финансов#Компенсация морального вреда#Незаконное лишение свободы#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25