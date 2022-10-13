Министерство финансов выплатит тюменцу более 270 тысяч рублей

В апреле прошлого года против тюменца было заведено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ. В июне горожанина отправили в СИЗО. Однако в октября его признали невиновным и оправдали.
Мужчина обратился в суд с гражданским иском к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично и обязал ведомство компенсировать 25 тысяч рублей затрат на юридические услуги и выплатить 250 тысяч рублей в счет нанесенного морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудница тобольского гипермаркета «Лента» высказала с компании шестьсот тысяч рублей за травму, полученную на работе.