Конкурсные работы из вторсырья тюменцев станут украшением экодомов

В этом году поделки участников до 14 лет и старше будут оценивать отдельно. Также предусмотрены призы для коллективных работ. Материалом для творчества может быть пришедшая в негодность одежда, игрушки, банки, фантики и другой бытовой мусор.
«Тюменцы уже не раз доказывали, что из подручных материалов и бывших в употреблении вещей получаются отличные гирлянды, ёлочные игрушки, элементы сервировки праздничного стола, украшения для дома и двора. Быть может и ваша старая водолазка — это новый неповторимый рождественский свитер или игрушечный символ года»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Для участия в конкурсе необходимо сделать поделку из вторсырья, подписаться на сообщество «Тюменское экологическое объединение» в социальной сети «ВКонтакте», сфотографировать изделие и разместить фото у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув при этом сообщество регоператора — @ecoteo. Под фото нужно указать автора, возраст и материалы из которых изготовлена поделка. Работы принимаются до 21 декабря включительно. Победители будут объявлены 26 декабря. В конкурсе принять участие могут только жители Тюменской области.
Еще одно обязательно условие для победителей творческого конкурса — передача готовых работ региональному оператору. Они станут украшением экодомов, которые откроют свои двери для гостей и жителей Тюменской области уже в ближайшее время.