Конкурсные работы из вторсырья тюменцев станут украшением экодомов

Для участия в конкурсе необходимо сделать поделку из вторсырья, подписаться на сообщество «Тюменское экологическое объединение» в социальной сети «ВКонтакте», сфотографировать изделие и разместить фото у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув при этом сообщество регоператора — @ecoteo. Под фото нужно указать автора, возраст и материалы из которых изготовлена поделка. Работы принимаются до 21 декабря включительно. Победители будут объявлены 26 декабря. В конкурсе принять участие могут только жители Тюменской области.