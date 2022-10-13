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Конкурсные работы из вторсырья тюменцев станут украшением экодомов

13 октября 06:44
Фото: «ТЭО»
Ежегодный новогодний конкурс экологических поделок стартовал в Тюменской области. По традиции победители получат призы от «Тюменского экологического объединения» за самые оригинальные идеи трансформации ненужных вещей в полезные атрибуты новогоднего праздника.

В этом году поделки участников до 14 лет и старше будут оценивать отдельно. Также предусмотрены призы для коллективных работ. Материалом для творчества может быть пришедшая в негодность одежда, игрушки, банки, фантики и другой бытовой мусор.

«Тюменцы уже не раз доказывали, что из подручных материалов и бывших в употреблении вещей получаются отличные гирлянды, ёлочные игрушки, элементы сервировки праздничного стола, украшения для дома и двора. Быть может и ваша старая водолазка — это новый неповторимый рождественский свитер или игрушечный символ года»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Для участия в конкурсе необходимо сделать поделку из вторсырья, подписаться на сообщество «Тюменское экологическое объединение» в социальной сети «ВКонтакте», сфотографировать изделие и разместить фото у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув при этом сообщество регоператора — @ecoteo. Под фото нужно указать автора, возраст и материалы из которых изготовлена поделка. Работы принимаются до 21 декабря включительно. Победители будут объявлены 26 декабря. В конкурсе принять участие могут только жители Тюменской области.

Еще одно обязательно условие для победителей творческого конкурса — передача готовых работ региональному оператору. Они станут украшением экодомов, которые откроют свои двери для гостей и жителей Тюменской области уже в ближайшее время.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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