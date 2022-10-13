«Конек Горбунок» и другие произведения тюменцев стали доступны в книжном сервисе МТС

Каталог сервиса «Строки» состоит из сотни тысяч книг, журналов, аудиокниг. Под новым брендом выпускается оригинальный контент, а зарубежные бестселлеры издают на эксклюзивных правах. Сюда входят романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны.
Книги выпускаются в электронном и бумажном формате. Издательство активно развивает направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы. К слову, в «Строках» пользователи уже могут найти книгу «Изгои академии Даркстоун» красноярской писательницы и актрисы Анастасии Медведевой.
Под редакцией «Строк» выходят подкасты на актуальные темы с независимыми авторами и российскими медиа. Например, «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.
Также эксклюзивно в сервисе «Строки» можно найти документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» — новинку от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одну из самых ожидаемых TikTok-сенсаций — романтическую комедию «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд. Они представлены как в электронном, так и в аудиоформате.
«В литературе много событий, исторических личностей связаны с Тюменской областью. Помимо Петра Ершова в нашем регионе родился популярный детский писатель Владислав Крапивин. В Ишиме во время своего путешествия на Сахалин останавливался Антон Чехов, а потом он часто в своем творчестве упоминал про сибирские валенки. Множество произведений уже доступны на нашей платформе. Уверен, что сервис „Строки“ станет одним из любимых продуктов экосистемы МТС у тюменцев и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов»,прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Книжный сервис от МТС запустили на базе действующей МТС Библиотеки. У «Строк» появился новый интерфейс, функционал, улучшена навигация по каталогу. Новые мультикарточки позволяют быстрее находить аудиоверсии произведений или переключаться на электронный формат. Сервис анализирует предпочтения пользователя и предлагает книги, исходя из предпочтений — этому процессу создатели уделили особое внимание.
Скачать приложение «Строки» можно в App Store и Google Play.