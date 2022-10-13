«Конек Горбунок» и другие произведения тюменцев стали доступны в книжном сервисе МТС

«В литературе много событий, исторических личностей связаны с Тюменской областью. Помимо Петра Ершова в нашем регионе родился популярный детский писатель Владислав Крапивин. В Ишиме во время своего путешествия на Сахалин останавливался Антон Чехов, а потом он часто в своем творчестве упоминал про сибирские валенки. Множество произведений уже доступны на нашей платформе. Уверен, что сервис „Строки“ станет одним из любимых продуктов экосистемы МТС у тюменцев и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов»,прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.