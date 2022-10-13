Глава "Газпром межрегионгаз" Густов: Догазификация в РФ становится бессрочной

При этом новым заявителям может быть интересен инструмент газовой ипотеки. Следует также отметить, что совместно с правительством изучаются разные варианты оказания адресной помощи при газификации, пишет pnp.ru.
По сообщению Густова, при газовой ипотеке банк предоставляет кредитование, а проценты погашаются за счет федерального и регионального бюджетов. Помимо этого, сейчас действует отработанный механизм субсидий при газификации, когда из бюджетов регионов выделяют денежные средства льготным категориям россиян на прокладку газовых сетей по участку, покупку и установку газового оборудования в домовладении. Эти расходы находятся в зоне ответственности будущего абонента. Газовую трубу строят до границы участка земли.
Способов оказания помощи несколько, они отличаются с учетом региона, в котором живет абонент. Это и субсидии, и компенсации.
“Догазификация будет продолжаться и дальше, то есть по своей сути она бессрочная”, – отметил Густов.
На сегодняшний день от россиян принято порядка 710 тысяч заявок на догазификацию. Более 85% переведены в договоры. Свыше 50% договоров исполнены. Таким образом, газопроводы проведены до границ участков земли заявителей.
Всего до конца года по всей России планируется реализовать более полумиллиона договоров.