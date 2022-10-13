Глава "Газпром межрегионгаз" Густов: Догазификация в РФ становится бессрочной

По сообщению Густова, при газовой ипотеке банк предоставляет кредитование, а проценты погашаются за счет федерального и регионального бюджетов. Помимо этого, сейчас действует отработанный механизм субсидий при газификации, когда из бюджетов регионов выделяют денежные средства льготным категориям россиян на прокладку газовых сетей по участку, покупку и установку газового оборудования в домовладении. Эти расходы находятся в зоне ответственности будущего абонента. Газовую трубу строят до границы участка земли.