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Глава "Газпром межрегионгаз" Густов: Догазификация в РФ становится бессрочной

13 октября 08:02
Фото: фрагмент видео
Сергей Густов, генеральный директор группы “Газпром межрегионгаз” и “Газпром газификация”, в ходе РЭН-2022 сообщил, что в России догазификация становится бессрочной.

При этом новым заявителям может быть интересен инструмент газовой ипотеки. Следует также отметить, что совместно с правительством изучаются разные варианты оказания адресной помощи при газификации, пишет pnp.ru.

По сообщению Густова, при газовой ипотеке банк предоставляет кредитование, а проценты погашаются за счет федерального и регионального бюджетов. Помимо этого, сейчас действует отработанный механизм субсидий при газификации, когда из бюджетов регионов выделяют денежные средства льготным категориям россиян на прокладку газовых сетей по участку, покупку и установку газового оборудования в домовладении. Эти расходы находятся в зоне ответственности будущего абонента. Газовую трубу строят до границы участка земли.

Способов оказания помощи несколько, они отличаются с учетом региона, в котором живет абонент. Это и субсидии, и компенсации.

“Догазификация будет продолжаться и дальше, то есть по своей сути она бессрочная”, – отметил Густов.

На сегодняшний день от россиян принято порядка 710 тысяч заявок на догазификацию. Более 85% переведены в договоры. Свыше 50% договоров исполнены. Таким образом, газопроводы проведены до границ участков земли заявителей.

Всего до конца года по всей России планируется реализовать более полумиллиона договоров.

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