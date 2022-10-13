Эксперты ИРИ включили в проект "20 главных событий РФ за 20 лет" Пензенскую область

Эксперты проводят опросы среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет в разных регионах России, чтобы определить, какие события в истории современного государства оказали наибольшее влияние на молодое поколение, пишет tagilcity.ru
Издание сообщает, что в Пензенской области за последние два десятилетия произошло много значимых изменений, которые улучшили жизнь местного населения и повысили привлекательность региона. Здесь расположено большое количество старинных усадеб, пещерных монастырей, святых источников. Природа региона очень богата, что способствует развитию агропромышленного комплекса.
В регионе работает много крупных агропромышленных предприятий, в том числе самый большой в Европе молочный комплекс, который был открыт компанией “Русмолоко” в Сердобском районе. Также в Пензенской области работает агрохолдинг “Дамате”, который открыл здесь площадки для производства мяса индейки. Группа “Черкизово” реализует на территории области инвестиционный проект - свиноводческий комплекс, а производитель сыра «Хохланд Руссланд» провел реконструкцию Белинского сыродельного завода. «Грибная компания» построила в Пензенской области высокотехнологичный комплекс полного цикла, где осуществляется выращивание шампиньонов.
Социальная жизнь в регионе также развивается. В 2011 году в Пензе открылся спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», площадь которого составляет двадцать три тысячи “квадратов”. Он может принимать пять с половиной тысяч зрителей, на площадках объекта тренируются хоккеисты, фигуристы и конькобежцы. На реализацию этого проекта было потрачено 1,7 миллиарда рублей. Кроме этого, в регионе за последние два десятилетия построили дворец спорта «Буртасы», дворец водного спорта «Сура», стадион «Первомайский» и другие объекты. А к 350-летию в Пензе открылись новое здание филармонии, рассчитанное на 750 мест, и киноконцертный зал «Пенза», который вмещает 1600 зрителей.
Не забывают в области и про дороги. В 2020 году в регионе потратили на строительство и ремонт дорожного покрытия три с половиной миллиарда рублей. На сегодняшний день в хорошее состояние приведено 70 процентов дорог. Кроме этого, в Пензенской области провели реконструкцию Бакунинского моста через Суру, который соединяет микрорайоны ГПЗ, Ахуны и Маяк. Мост расширили до двадцати двух метров, а количество полос на нем увеличили до трех. На реализацию данного проекта было направлено девятьсот миллионов рублей, основную часть средств выделили из федерального бюджета.