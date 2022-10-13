Эксперты ИРИ включили в проект "20 главных событий РФ за 20 лет" Пензенскую область

Социальная жизнь в регионе также развивается. В 2011 году в Пензе открылся спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», площадь которого составляет двадцать три тысячи “квадратов”. Он может принимать пять с половиной тысяч зрителей, на площадках объекта тренируются хоккеисты, фигуристы и конькобежцы. На реализацию этого проекта было потрачено 1,7 миллиарда рублей. Кроме этого, в регионе за последние два десятилетия построили дворец спорта «Буртасы», дворец водного спорта «Сура», стадион «Первомайский» и другие объекты. А к 350-летию в Пензе открылись новое здание филармонии, рассчитанное на 750 мест, и киноконцертный зал «Пенза», который вмещает 1600 зрителей.