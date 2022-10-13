Эксперты ИРИ назвали главные события в Приморском крае за 20 лет

Эксперты, социологи, журналисты и другие специалисты выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи. Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет, сообщает vostokmedia.com.
Участникам опроса предлагают назвать 15 событий, которые оказали максимальное влияние на жизнь всей страны, и 5 — на жизнь их региона.
Сегодня внимание сконцентрировано на Приморском крае, где за прошедшие двадцать лет многое изменилось в лучшую сторону.
В 2012 году была окончена реконструкция аэропорта Владивостока. Обновленная аэрогавань получила новый современный терминал, а также современную инфраструктуру. Так, за 6 месяцев текущего года аэропорт принял порядка 480 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, рейсы совершают двадцать российских и зарубежных авиакомпаний. Терминал рассчитан на пассажиропоток в 3,5 млн человек в год.
В том же 2012 году во Владивостоке заработали два уникальных моста. Первый — на остров Русский — стал одним из крупнейших вантовых мостов в мире. Его общая длина — 1,8 км. Этот мост включил в орбиту Владивостока остров Русский, при этом город получил пространство для развития. Другой мост — через бухту Золотой Рог — также существенно улучшил транспортную ситуацию в городе, став новой достопримечательностью столицы Приморья.
В 2016 году в регионе появилось еще одно уникальное сооружение — приморский океанариум. Его главный корпус выстроен в виде раковины двустворчатого моллюска, а общая площадь — почти 37 тыс. кв. м. В нем установлены 135 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. Важно, что это не просто развлекательный объект, а настоящий научный центр.
В 2013 году во Владивостоке был открыт современный концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Трибуны комплекса рассчитаны на 5,5 тысяч зрителей. Он стал домашней ареной для владивостокского клуба «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.
В 2016 году Приморский театр оперы и балета стал филиалом знаменитого Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Здесь выступают как собственная труппа, так и известные на весь мир артисты. Его конструкция весьма уникальна: в здании есть три подземных этажа, 14 лифтов, а также 20 гримерных. Кроме того, в ходе строительства архитекторы предусмотрели потребности людей с ограниченными физическими возможностями. Зал театра может принять до 1390 зрителей.