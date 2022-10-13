Эксперты ИРИ назвали главные события в Приморском крае за 20 лет

В 2016 году Приморский театр оперы и балета стал филиалом знаменитого Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Здесь выступают как собственная труппа, так и известные на весь мир артисты. Его конструкция весьма уникальна: в здании есть три подземных этажа, 14 лифтов, а также 20 гримерных. Кроме того, в ходе строительства архитекторы предусмотрели потребности людей с ограниченными физическими возможностями. Зал театра может принять до 1390 зрителей.