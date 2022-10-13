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Двое диабетиков из Тюменского района бесплатных лекарств добились только через суд

13 октября 10:23
Фото: 1Mi
В Тюменском районе две женщины будут обеспечены лекарствами для лечения сахарного диабета. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, была проведена проверка из-за выявленных фактов отказа в бесплатном обеспечении медизделиями.

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» должна выплатить одной из них 15 000 рублей.

«Как следует из материалов гражданского дела, С. является инвалидом 3 группы - страдает инсулинозависимым сахарным диабетом со множественными осложнениями. В ходе обращения С. к лечащему врачу ГАУЗ ТО «Областная больница №19» ей было отказано в получении рецепта»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Отмечается, что исполнение решение суда находится на контроле прокуроров.

В августе «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина с диабетом почти 6 месяцев не могла попасть к нужному врачу. Из-за болезни Татьяна не может долго ходить.

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