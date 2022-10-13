Двое диабетиков из Тюменского района бесплатных лекарств добились только через суд

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» должна выплатить одной из них 15 000 рублей.
«Как следует из материалов гражданского дела, С. является инвалидом 3 группы - страдает инсулинозависимым сахарным диабетом со множественными осложнениями. В ходе обращения С. к лечащему врачу ГАУЗ ТО «Областная больница №19» ей было отказано в получении рецепта»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Отмечается, что исполнение решение суда находится на контроле прокуроров.
В августе «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина с диабетом почти 6 месяцев не могла попасть к нужному врачу. Из-за болезни Татьяна не может долго ходить.