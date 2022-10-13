Достижения Орловской области включили в список "20 главных событий России за 20 лет"

За последние несколько лет в этом городе построили современные жилые микрорайоны, которые отличаются удобной инфраструктурой. Так, успешно реализуется областная программа «Ответственный застройщик». На сегодняшний день в рамках реализации данной программы в районах региона проводятся работы на двадцати одной площадке, а также еще на десяти площадках в городе Орле. В текущем году застройщики планируют передать Орлу три тысячи квадратных метров жилой недвижимости.