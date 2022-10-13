Достижения Орловской области включили в список "20 главных событий России за 20 лет"

Издание сообщает, что в рамках реализации проекта эксперты проводят опросы среди целевых групп населения всех регионов Российской Федерации. Возраст опрашиваемых варьируется от восемнадцати до тридцати пяти лет. Цель опросов - определение эпизодов в истории современного государства, которые оказали наибольшее влияние на жизнь молодого поколения, пишет tagilcity.ru.
В Орловской области за последние два десятилетия произошло немало значимых изменений, которые улучшили жизнь местного населения и повысили привлекательность региона. Город Орел - столица области, старинный город, настоящее сердце России.
За последние несколько лет в этом городе построили современные жилые микрорайоны, которые отличаются удобной инфраструктурой. Так, успешно реализуется областная программа «Ответственный застройщик». На сегодняшний день в рамках реализации данной программы в районах региона проводятся работы на двадцати одной площадке, а также еще на десяти площадках в городе Орле. В текущем году застройщики планируют передать Орлу три тысячи квадратных метров жилой недвижимости.
В 2019 году в Орловской области были созданы особая экономическая зона «Орел» и территория опережающего развития «Мценск», которые обеспечивают преференции и льготы производственному бизнесу. До 2028 года планируется создание около 2 тыс. новых рабочих мест, а также инвестиции в объеме свыше девяти миллиардов рублей.
Особое внимание в регионе уделяется развитию социальной инфраструктуры, в том числе открытию новых образовательных учреждений. За прошедшие два десятилетия было построено много объектов среднего и дошкольного образования. Только в 2016 году в Орловской области ввели в эксплуатацию пять общеобразовательных школ и четыре дошкольных детских учреждения, что позволило решить проблему с очередью в детсады.
Также в Орловской области за последние несколько лет существенно улучшились условия для занятий спортом. Так, в регионе ввели в эксплуатацию новые спортивные объекты и провели реконструкцию Центрального стадиона им. Ленина.
В 2016 году город Орел праздновал 450-летие. Подготовка к этому событию проводилась несколько лет. Город приводили в порядок в ускоренном темпе, ремонтировались фасады домов, дороги. Тогда в Орле появились новые общественные пространства, были построены новые дороги и объекты инфраструктуры: три канализационных коллектора, четыре водовода. Проведение всех работ в рамках празднования юбилея Орла в 2016 году обошлось в сумму свыше десяти миллиардов рублей.