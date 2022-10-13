Что на самом деле происходит в тюменских «спа-салонах» для мужчин

Спа-салоны, где оказывают услуги «эротического массажа» в Тюмени условно можно поделить на 2 категории:
К первым относятся те единичные случаи, когда эротический массаж подразумевает, что обнаженная девушка будет массажировать все тело мужчины, за исключением половых органов, их она может едва заметно касаться своим телом, но любого рода стимуляция — запрещена.
Сотрудники таких салонов обычно имеют сертификат массажиста или даже полноценное медицинское образование.
«Эротический массаж без интима — это когда мужчина приходит за эмоциями, он возбуждается, вдохновляется атмосферой и уходит. Но чаще всего у нас мужчины приходит в салон не за эмоциями, а за эякуляцией. Здесь девушки обычно пытаются довести клиента до оргазма. В этом есть формальная разница между нормальным массажным салоном и борделем», рассказал «Нашему городу» администратор одного из тюменских спа-салонов.
В мужских спа-салонах, вуалирующих мастурбацию в красивую обертку из слов, вроде, «высвобождение всех чакр» или «открытие загадок вашего тела» процедура проходит следующим образом:
«Ничего сверхъестественного. Выходят все девочки, которые работают в конкретном салоне, ты выбираешь из них любую. Потом девушка тебя раздевает и моет под душем. Потом она начинает делать что-то похожее на „массаж“, но он длится минут 7, после чего она полностью раздевается и начинает тебе мастурбировать. Когда все заканчивается эякуляцией, тебя снова моют. Я то знал, что меня за то самое место потрогают, но и на массаж нормальный расчитывал», рассказал нам клиент одного из подобных салонов, не особо довольный процедурой.
В некоторых салонах вовсе есть экспресс-процедура продолжительностью в 30 минут, которая будет проходить без прелюдий, мастер сразу перейдет к делу. А потому никакие дипломы или сертификаты «массажисту» явно не понадобятся.
Действующий администратор одного из «спа-салонов» рассказала, что чаще всего за «эротическим массажем» приходят мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Чаще всего они женаты, но брак дает трещину, которая остро ощущается в интимном плане.
«Об этом они нашим девочкам открыто говорят. Причем некоторые из этих мужчин — личности узнаваемые. Были у нас, и депутаты, и сотрудники правоохранительных органов, они к нам прямо в форме приходили и совсем не для того, чтобы нас к ответственности привлечь», рассказывает девушка.
Приходят в салон и мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, они обычно посещают подобные места с друзьями, а с девушкой в приватной комнате просто разговаривают, делясь наболевшим.
Хотя есть и более «изысканные программы», некоторые из них подразумевают уже оральные ласки. Об этом владельцы даже не завуалировано пишут на своих сайтах.
«Если вы подумали о поцелуях, то вы — прекрасный человек. Но там происходит совершенно другое. Причем некоторые девушки просят за эякуляцию на конкретное место — отдельную плату», рассказывает другой клиент спа-салона для мужчин.
В некоторых салонах девушку можно увести и за пределы салона, обычно это самая дорогая услуга, которая уже напрямую может характеризоваться, как проституция.
«Девушку можно взять с собой в ресторан или еще куда-то, но чаще всего их просто приводят домой, где с сотрудницей уже вступают непосредственно в половую связь. Не все сотрудницы готовы пойти на это и не в каждом салоне такое позволено, но прецеденты были многократно», рассказывает администратор спа-салона для мужчин.
Но у некоторых салонов, владельцы которых чуть более строго подходят к вопросу «легальности» такого бизнеса действует правило — в салоне только массаж, за его пределами делайте, что хотите.
«Я в ходе массажа намекаю клиенту, что мы с ним можем продолжить наше свидание в более укромном месте и некоторые готовы за это платить. Главно не брать деньги прямо в салоне, чтобы в случае чего именно я несла ответственность за предоставление интимных услуг. Хотя процент от такого заработка я отдаю руководству салона», объяснила сотрудница салона для мужчин.
Многие девушки, работающие в этой сфере не хотят менять род деятельности, они понимают, что другими путями не смогут так быстро заработать столь крупные суммы.
Но некоторая часть заработанного уходит на лечение, девушки признаются, что некоторые из них имеют целый букет венерических заболеваний. Клиентов об этом информировать запрещено. Главное — чтобы болезнь не имела внешних, очевидных проявлений.
«Я так подцепил папиломы, а потом и гонорею поймал. С тех пор услугами таких салонов не пользовался», признается мужчина.
Сами салоны лечение для девушек не оплачивают, объясняя это тем, что «проституция в России еще не легализована, так что сами справляйтесь».
Но большинство салонов все же ограничиваются услугами мастурбации и оральных ласк, запрещая девушкам уезжать куда-то с клиентами, они опасаются уголовной ответственности.
Тюменский юрист Роман Матвеев уверен, что даже «эротический массаж» подходит под статью об оказании интимных услуг. А деятельность салона вовсе можно подвести к статье 241 УК РФ — организация занятия проституцией.
Однако следователям нужно будет собрать доказательства того, что в салоне оказываются именно «интимные услуги», что на деле бывает не так-то просто.
В салонах об этих статьях знают, но правоохранительных органов особо не боятся, говорят, что у них есть «крыша».