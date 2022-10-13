Что на самом деле происходит в тюменских «спа-салонах» для мужчин

«Ничего сверхъестественного. Выходят все девочки, которые работают в конкретном салоне, ты выбираешь из них любую. Потом девушка тебя раздевает и моет под душем. Потом она начинает делать что-то похожее на „массаж“, но он длится минут 7, после чего она полностью раздевается и начинает тебе мастурбировать. Когда все заканчивается эякуляцией, тебя снова моют. Я то знал, что меня за то самое место потрогают, но и на массаж нормальный расчитывал», рассказал нам клиент одного из подобных салонов, не особо довольный процедурой.