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24,7 млн рублей на ремонт кабинетов потратят чиновники Управы ЛАО

13 октября 05:18
Фото: 2gis.ru
На сайте Госзакупок появился лот на капитальный ремонт здания на улице Мельникайте, 74 в Тюмени. Более чем за 24,7 млн рублей здесь отремонтируют коммуникации — сети водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления.
Сюжет
Тюмень

В здании на ул. Мельникайте, 74 располагается Управа Ленинского округа, Служба заказчика по благоустройству ЛАО, департамент потребительского рынка Тюменской области. Подрядчику необходимо будет провести капремонт коммуникаций.

Исполнитель должен в срок до 9 декабря 2022 года отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования, канализации, противопожарного водопровода, отопления. Нужно будет установить мульти сплит-систему, тепловую завесу.

В список работ входит также демонтаж систем холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации.

Ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения будет стоить более 4 млн рублей. На вентиляцию потратят 1,7 млн рублей. Дороже всего обойдется кондиционирование — чуть более 14 млн рублей. В смету также включили пусконаладочные работы и резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В общем на строительно-монтажные работы направят более 19,7 млн рублей.

Заказчиком капремонта числится МКУ «Служба заказчика ЛАО Тюмени». Средства на работы будут выделены из городского бюджета.

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#Аналитика#Отопление#Служба заказчика ЛАО г. Тюмени#Управа Ленинского округа#Тюмень#Капремонт#Водоснабжение#Ремонт#Капитальный ремонт#Анна Доронина
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