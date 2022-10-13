24,7 млн рублей на ремонт кабинетов потратят чиновники Управы ЛАО

В здании на ул. Мельникайте, 74 располагается Управа Ленинского округа, Служба заказчика по благоустройству ЛАО, департамент потребительского рынка Тюменской области. Подрядчику необходимо будет провести капремонт коммуникаций.
Исполнитель должен в срок до 9 декабря 2022 года отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования, канализации, противопожарного водопровода, отопления. Нужно будет установить мульти сплит-систему, тепловую завесу.
В список работ входит также демонтаж систем холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации.
Ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения будет стоить более 4 млн рублей. На вентиляцию потратят 1,7 млн рублей. Дороже всего обойдется кондиционирование — чуть более 14 млн рублей. В смету также включили пусконаладочные работы и резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В общем на строительно-монтажные работы направят более 19,7 млн рублей.
Заказчиком капремонта числится МКУ «Служба заказчика ЛАО Тюмени». Средства на работы будут выделены из городского бюджета.