24,7 млн рублей на ремонт кабинетов потратят чиновники Управы ЛАО

Ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения будет стоить более 4 млн рублей. На вентиляцию потратят 1,7 млн рублей. Дороже всего обойдется кондиционирование — чуть более 14 млн рублей. В смету также включили пусконаладочные работы и резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В общем на строительно-монтажные работы направят более 19,7 млн рублей.