Жюри конкурса «Энергия пера» отметило достижения телеграм-канала «Нефть и Капитал»

Дмитрий Песков, открывая церемонию награждения, заявил, что журналисты, аналитики, специалисты по связям с общественностью и все те, кто имеет отношение к энергетике, — счастливые люди. Они имеют возможность постоянно развивать свои экспертные навыки, и им никогда не приходится испытывать дефицит работы. Пресс-секретарь президента поблагодарил каждого, кто принял участие в конкурсе, и пожелал конкурсантам не сбавлять обороты.