Жюри конкурса «Энергия пера» отметило достижения телеграм-канала «Нефть и Капитал»

Как сообщает oilcapital.ru, информационным партнером международного медийного конкурса «Энергия пера» является медиахолдинг 1MI, в состав которого входит издание «Нефть и Капитал».
В число победителей данной номинации также вошли автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым» Александр Фролов и редактор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Всего на конкурс было подано 143 заявки, которые были впоследствии проанализированы независимыми экспертами. Самые перспективные проекты включили в шорт-лист, из которого победителей выбирало жюри. В его состав вошли глава Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, глава ИД «КоммерсантЪ» Владимир Желонкин, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Олег Ананьев.
Для того чтобы результаты конкурса были более объективными, пресс-службы компаний, входящих в ассоциацию «Глобальной энергии», — «Газпрома», «Россетей», «Сургутнефтегаза» — не стали подавать заявки на участие.
Дмитрий Песков, открывая церемонию награждения, заявил, что журналисты, аналитики, специалисты по связям с общественностью и все те, кто имеет отношение к энергетике, — счастливые люди. Они имеют возможность постоянно развивать свои экспертные навыки, и им никогда не приходится испытывать дефицит работы. Пресс-секретарь президента поблагодарил каждого, кто принял участие в конкурсе, и пожелал конкурсантам не сбавлять обороты.
Торжественное объявление лауреатов конкурса проходило на площадке форума «Российская энергетическая неделя — 2022». Гостями церемонии стали президент компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава ассоциации — организатора конкурса «Глобальная энергия» Сергей Брилев.