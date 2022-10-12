Житель Тюменской области домогался до ребенка в машине в лесу

Ранее «Наш город» писал, что следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ, который в иле был задержан по подозрению в действиях сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 14 лет. Сейчас Алексей Л. находится в СИЗО, откуда вскоре его отправят на лечение в психиатрическую больницу.