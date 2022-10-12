Житель Тюменской области домогался до ребенка в машине в лесу

По данным следствия, преступление произошло вечером 8 октября в лесном массиве между населенными пунктами Бердюжского района. Подозреваемый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним в салоне автомобиля «Шевроле Aveo».
Накануне Бердюжский районный суд отправил подозреваемого в преступлении, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, под стражу до 9 декабря 2022 года.
Ранее «Наш город» писал, что следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ, который в иле был задержан по подозрению в действиях сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 14 лет. Сейчас Алексей Л. находится в СИЗО, откуда вскоре его отправят на лечение в психиатрическую больницу.