За драку с участковым тюменец получил условный срок

В суде Маурер полностью признал вину и даже раскаялся в содеянном.
Однако соседи дали мужчине совсем нелестную характеристику. Им часто приходилось обращаться к полицейским с жалобами на поведение Маурера.
Но травмы, полученные сотрудником полиции, оказались несерьезными, а потому мужчина был осужден по части 1 статьи 318 УК РФ, предусматривающей наказание за драку с представителем власти, не повлекшую травмы опасные для жизни и здоровья.
Суд посчитал, что мужчину все же можно назвать общественно опасным и потому он получил наказание в виде лишения свободны на один год, условно. Испытательный срок для него составит два года.
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