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За драку с участковым тюменец получил условный срок

12 октября 03:56
Фото: 1Mi
Олег Маурер изрядно выпив вышел в подъезд, где встретился лицом к лицу с участковым полиции, примчавшимся на вызов. Эта встреча закончилась тремя ударами по голове и телу правоохранителя. Сегодня буйному мужчине вынесли приговор в суде.
Сюжет
Полиция

В суде Маурер полностью признал вину и даже раскаялся в содеянном.

Однако соседи дали мужчине совсем нелестную характеристику. Им часто приходилось обращаться к полицейским с жалобами на поведение Маурера.

Но травмы, полученные сотрудником полиции, оказались несерьезными, а потому мужчина был осужден по части 1 статьи 318 УК РФ, предусматривающей наказание за драку с представителем власти, не повлекшую травмы опасные для жизни и здоровья.

Суд посчитал, что мужчину все же можно назвать общественно опасным и потому он получил наказание в виде лишения свободны на один год, условно. Испытательный срок для него составит два года.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюменской области женщина избила собутыльника за просьбу раздеться.

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