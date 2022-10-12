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Военные следователи расследуют смерть мобилизованного тюменца

12 октября 04:54
Фото: «НашГород»
Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Центральному военному округу расследует смерть мобилизованного тюменца, сообщает издание 72.RU. По данному факту было возбуждено уголовное дело 5 октября.
Сюжет
Тюмень

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Однако, по некоторым сведениям, инцидент произошел еще в конце сентября на сборном пункте под Тюменью в районе озера Андреевское.

По данным источника «Нашего города», на военном полигоне ТВВИКУ, расположенном на озере Андреевское, нашли повешенным одного из мобилизованных. Инцидент произошел 28 сентября. «Наш город» отправил запрос в военное следственное управление Следственного комитета РФ по Центральному военному округу.

Ранее «Наш город» сообщал, что домой вернулся тюменец, который написал заявление в военную прокуратуру. Мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации и даже был распределён в роту, но при этом не подходил по здоровью для службы.

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