Военные следователи расследуют смерть мобилизованного тюменца

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Однако, по некоторым сведениям, инцидент произошел еще в конце сентября на сборном пункте под Тюменью в районе озера Андреевское.
По данным источника «Нашего города», на военном полигоне ТВВИКУ, расположенном на озере Андреевское, нашли повешенным одного из мобилизованных. Инцидент произошел 28 сентября. «Наш город» отправил запрос в военное следственное управление Следственного комитета РФ по Центральному военному округу.
Ранее «Наш город» сообщал, что домой вернулся тюменец, который написал заявление в военную прокуратуру. Мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации и даже был распределён в роту, но при этом не подходил по здоровью для службы.