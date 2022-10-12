Власти Тюмени потратят два млн рублей на установку знаков платной парковки

Заявки принимаются от организаций малого и среднего бизнеса до 18 октября.
В приложении №2 заявки указано, что подрядчик должен установить дорожные знаки 8.8 «Платные услуги», 8.5.6 «Время действия» (рабочие дни, 07.00 – 19.00). Более того, в рамках контракта на парковках поставят 265 «информационных щитов по макету заказчика». Всего должно быть установлено более 400 дорожных знаков.
Неделю назад «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Герцена вновь появилась синяя разметка. Она обозначает границы действия зоны платной парковки.