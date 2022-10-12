nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Тюмени потратят два млн рублей на установку знаков платной парковки

12 октября 13:24
Фото: «Наш Город»
В Тюмени местные власти потратят около 2 млн рублей на установку знаков платной парковки. По данным лота № 0167300000522000802 (сайт Госзакупки), работы должны быть выполнены через «50 календарных дней с даты начала исполнения контракта».
Сюжет
Тюмень

Заявки принимаются от организаций малого и среднего бизнеса до 18 октября.

В приложении №2 заявки указано, что подрядчик должен установить дорожные знаки 8.8 «Платные услуги», 8.5.6 «Время действия» (рабочие дни, 07.00 – 19.00). Более того, в рамках контракта на парковках поставят 265 «информационных щитов по макету заказчика». Всего должно быть установлено более 400 дорожных знаков.

Неделю назад «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Герцена вновь появилась синяя разметка. Она обозначает границы действия зоны платной парковки.

Материалы по теме
Синяя разметка появилась на тюменских дорогах
#Новости#Дороги#Дорожные знаки#Тюмень#Контракты#Парковки#Администрация города#Закупки#Дорожные работы#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25