Власти Тюмени потратят два млн рублей на установку знаков платной парковки

В приложении №2 заявки указано, что подрядчик должен установить дорожные знаки 8.8 «Платные услуги», 8.5.6 «Время действия» (рабочие дни, 07.00 – 19.00). Более того, в рамках контракта на парковках поставят 265 «информационных щитов по макету заказчика». Всего должно быть установлено более 400 дорожных знаков.