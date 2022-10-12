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Валерий Лимаренко: на поддержку регионального агропрома направлено 3,5 млрд рублей

12 октября 07:09
В Сахалинской области в этом году запущено шесть новых хлебопекарен

Сахалинская область активно наращивает объемы сельхозпродукции и сельхозперерабатывающих производств, обеспечивая продуктовую независимость региона.

За последние три года одним из востребованных направлений бизнеса стало хлебопечение. С начала года 2022 года запущено шесть новых хлебопекарных производств в Курильском, Южно-Курильском, Невельском, Поронайском, Углегорском и Корсаковском районах, позволяющих обеспечивать свежей хлебобулочной продукцией население отдаленных населенных пунктов Сахалинской области. Также отмечается тенденция: региональные сети фирменных магазинов на Курильских островах расширяются, в том числе, и за счёт местных хлебопёков.

Этому способствует масштабная программа господдержки агропромышленного комплекса, которая действует в регионе под личным контролем губернатора Сахалинской отрасли Валерия Лимаренко. Ежегодно на поддержку и развитие предприятий агропромышленного комплекса областным правительством выделяется порядка 3 млрд рублей, а в этом году на эти цели уже направлено 3,5 млрд рублей.

- Очевидно, что сельскохозяйственная отрасль и пищевая промышленность в нашем регионе делают большие успехи. Мы активно призываем бизнес к развитию и созданию новых производств в отрасли и готовы оказывать всестороннюю поддержку, — приводит слова Валерия Лимаренко портал Sakh.online.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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