В Тюменской области женщина избила собутыльника за просьбу раздеться

Суд выяснил, что в июне этого года 55-летняя Валентина Коренева пришла к знакомому, чтобы занять денег. В гостях у мужчины был приятель, который предложил женщине присоединиться к их застолью.
Позже Валентина пригласила нового знакомого к себе домой для продолжения посиделок. Во время веселья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Корнеева схватила нож и ударила им мужчину.
На суде Валентина заявила, что ножом она пыталась защититься от лишнего внимания. Женщина утверждала, что потерпевший проявлял агрессию и просил раздеться, избивая ее, якобы, руками и шваброй.
В свою очередь мужчина утверждает, что интим Валентине не предлагал. По его словам, женщина первая стала идти на него с ножом.
Обвиняемая извинений не приносила. Ее показания являются недостоверными, она пыталась уйти от ответственности за совершенное преступление.
После допроса свидетелей и показаний эксперта, суд назначил Валентине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием, а исправительной колонии общего режима.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.