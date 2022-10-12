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В Тюменской области женщина избила собутыльника за просьбу раздеться

12 октября 02:12
Фото: 1Mi
Ялуторовский районный суд вынес приговор женщине, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Суд выяснил, что в июне этого года 55-летняя Валентина Коренева пришла к знакомому, чтобы занять денег. В гостях у мужчины был приятель, который предложил женщине присоединиться к их застолью.

Позже Валентина пригласила нового знакомого к себе домой для продолжения посиделок. Во время веселья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Корнеева схватила нож и ударила им мужчину.

На суде Валентина заявила, что ножом она пыталась защититься от лишнего внимания. Женщина утверждала, что потерпевший проявлял агрессию и просил раздеться, избивая ее, якобы, руками и шваброй.

В свою очередь мужчина утверждает, что интим Валентине не предлагал. По его словам, женщина первая стала идти на него с ножом.

Обвиняемая извинений не приносила. Ее показания являются недостоверными, она пыталась уйти от ответственности за совершенное преступление.

После допроса свидетелей и показаний эксперта, суд назначил Валентине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием, а исправительной колонии общего режима.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.

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