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В Тюменской области пенсионер убил своего знакомого из-за ссоры

12 октября 12:28
Фото: 1Mi
Ялуторовский суд вынес приговор 63-летнему тюменцу, который убил своего знакомого. Всё произошло 10 февраля, когда Владимир Попов пошел в магазин за спиртным, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Его знакомый пригласил мужчину к себе, но между ними произошла ссора.

«Оскорбленный гость дважды ударил знакомого кулаком в лицо. По словам Попова, хозяин в ответ вооружился кухонным ножом и грозно двинулся на него. Якобы, обороняясь, он вывернул нож из его руки и, повалив на пол, потребовал извинений»сообщает пресс-служба тюменских судов.

По данным экспертизы, на теле погибшего нашли четыре ранения. Хозяин дома «категорически отказался от госпитализации» и через несколько часов скончался.

Владимир Попов получил 9 лет колонии, он должен выплатить матери убитого 700 тысяч рублей.

В октябре «Наш город» сообщал, что 25-летний житель Тобольска обвиняется в убийстве знакомого. Он подозревал его в краже оборудования для майнинга.

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