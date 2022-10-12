В Тюменской области пенсионер убил своего знакомого из-за ссоры

«Оскорбленный гость дважды ударил знакомого кулаком в лицо. По словам Попова, хозяин в ответ вооружился кухонным ножом и грозно двинулся на него. Якобы, обороняясь, он вывернул нож из его руки и, повалив на пол, потребовал извинений»сообщает пресс-служба тюменских судов.