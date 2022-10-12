В Тюменской области пенсионер убил своего знакомого из-за ссоры

Его знакомый пригласил мужчину к себе, но между ними произошла ссора.
«Оскорбленный гость дважды ударил знакомого кулаком в лицо. По словам Попова, хозяин в ответ вооружился кухонным ножом и грозно двинулся на него. Якобы, обороняясь, он вывернул нож из его руки и, повалив на пол, потребовал извинений»сообщает пресс-служба тюменских судов.
По данным экспертизы, на теле погибшего нашли четыре ранения. Хозяин дома «категорически отказался от госпитализации» и через несколько часов скончался.
Владимир Попов получил 9 лет колонии, он должен выплатить матери убитого 700 тысяч рублей.
В октябре «Наш город» сообщал, что 25-летний житель Тобольска обвиняется в убийстве знакомого. Он подозревал его в краже оборудования для майнинга.