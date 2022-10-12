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В тюменском «Сапожке» вспыхнула постройка

12 октября 04:00
Фото: Противопожарная служба ТО
Из-за того, что хозяин хозяйственной постройки, располагающийся на Приозерной, 2, нарушил правила пользования печкой, его имущество охватил огонь. Помочь невнимательному тюменцу смог пожарный расчет отдельного поста № 122 и пост № 101 села Каменка.
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Дом

Пожарные быстро приступили в борьбе с огнем, 9 пожарных с постов № 101 и 122 смогли быстро справиться с возгоранием и не допустить распространения огня. В этом им помогли 3 единицы техники.

А потому в результате пожара пострадала лишь мансарда, площадью 24 квадратных метра.

Фото: Противопожарная служба ТО

В МЧС по Тюменской области напоминают, что жителям стоит удалить особое внимание технике безопасности при использовании печного оборудования.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Исетском районе едва не вспыхнул скотомогильник из-за ландшафтного пожара.

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