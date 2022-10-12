В тюменском «Сапожке» вспыхнула постройка

Пожарные быстро приступили в борьбе с огнем, 9 пожарных с постов № 101 и 122 смогли быстро справиться с возгоранием и не допустить распространения огня. В этом им помогли 3 единицы техники.
А потому в результате пожара пострадала лишь мансарда, площадью 24 квадратных метра.
В МЧС по Тюменской области напоминают, что жителям стоит удалить особое внимание технике безопасности при использовании печного оборудования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Исетском районе едва не вспыхнул скотомогильник из-за ландшафтного пожара.