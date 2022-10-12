В Тюмени разгромили парк Пограничников

Жители Тюмени жалуются на вандалов, плохую уборку и обслуживание в парке. Там нет нормальных площадок, пишут люди.
Отметим, что проводить ремонт после погрома придется подрядчику. Делать это он будет в рамках гарантийных обязательств. Компания заказала детали, необходимые для починки поврежденных малых архитектурных форм. Парк пока не сдан. Он еще встал не баланс Службы заказчика по благоустройству ЦАО.
Представители администрации Тюмени сетуют на большую территорию парка. Подрядчик следить за всем не успевает. Переполненные урны обещают очистить завтра.