В Тюмени разгромили парк Пограничников

Отметим, что проводить ремонт после погрома придется подрядчику. Делать это он будет в рамках гарантийных обязательств. Компания заказала детали, необходимые для починки поврежденных малых архитектурных форм. Парк пока не сдан. Он еще встал не баланс Службы заказчика по благоустройству ЦАО.