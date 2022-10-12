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В Тюмени появится новая большая улица

12 октября 10:53
Фото: torange.biz
В тюменской Зареке возведут еще одну большую улицу.

В жилом районе на улице Газовиков новая улица откроет прямой путь к мосту на улице Профсоюзной. Об этом информирует «КП-Тюмень».

На данный момент городские власти заняты поиском подрядной организации, которая займется прокладкой дороги и строительством необходимой инфраструктуры. Чиновники готовы на это потратить 568 миллионов бюджетных денег.

На сайте госзакупок появилась информация, что в длину улица будет около 900 метров. Ее не планируются нагружать надземными или подземными пешеходными переходами, а также постами дорожной полиции.

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 18 октября текущего года. Победителю придется построить объект до конца следующего года.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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