В Тюмени появится новая большая улица

В жилом районе на улице Газовиков новая улица откроет прямой путь к мосту на улице Профсоюзной. Об этом информирует «КП-Тюмень».
На данный момент городские власти заняты поиском подрядной организации, которая займется прокладкой дороги и строительством необходимой инфраструктуры. Чиновники готовы на это потратить 568 миллионов бюджетных денег.
На сайте госзакупок появилась информация, что в длину улица будет около 900 метров. Ее не планируются нагружать надземными или подземными пешеходными переходами, а также постами дорожной полиции.
Заявления на участие в конкурсе принимаются до 18 октября текущего года. Победителю придется построить объект до конца следующего года.