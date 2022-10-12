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В Тюмени мужчина, обвиняемый в участии в террористическом сообществе, признал вину

12 октября 13:14
Фото: 1Mi
Тюменский суд избрал меру пресечения Рашату Атавову 1992 года рождения. По информации пресс-службы тюменских судов, мужчина обвиняется в участии в террористическом сообществе.
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Арест

Мужчина признался в содеянном, он останется под стражей до седьмого декабря. Отмечается, что Атавов женат, у него двое детей.

«Встречи участники сообщества проводили в квартирах в ночное время, чтобы минимизировать контакт с правоохранительными органами. Там они коллективно молились, слушали лекции, читали специальные книги, осуществляли сбор денег»сообщает пресс-служба тюменских судов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что Ялуторовский суд вынес приговор 63-летнему пенсионеру. Тюменец отправился в колонию на 9 лет за убийство знакомого из-за ссоры.

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