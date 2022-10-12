В Тюмени мужчина, обвиняемый в участии в террористическом сообществе, признал вину

Мужчина признался в содеянном, он останется под стражей до седьмого декабря. Отмечается, что Атавов женат, у него двое детей.
«Встречи участники сообщества проводили в квартирах в ночное время, чтобы минимизировать контакт с правоохранительными органами. Там они коллективно молились, слушали лекции, читали специальные книги, осуществляли сбор денег»сообщает пресс-служба тюменских судов.
Сегодня «Наш город» сообщал, что Ялуторовский суд вынес приговор 63-летнему пенсионеру. Тюменец отправился в колонию на 9 лет за убийство знакомого из-за ссоры.