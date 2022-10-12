В Тюмени батутный центр заплатит 50 тысяч за травмирование ребенка

Выяснилось, что в апреле этого года ребенок был в батутном парке. Он упал с горки и ударился головой, получив рану. Администрация детского центра посчитала, что это несчастный случай.
Законный представитель мальчика обратился в ОКБ № 2. Ребенку наложили швы и дали определенные рекомендации. Из-за травмы мальчик несколько дней не посещал детский сад.
Суд взыскал с ООО «Джампер» компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф в размере 25 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени дети устроили опасные игры на стройке.