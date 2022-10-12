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В Тюмени батутный центр заплатит 50 тысяч за травмирование ребенка

12 октября 07:28
Фото: 1Mi
В Тюмени суд удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в интересах 4-х летнего мальчика с ООО «Джампер». Прокурор действовал в интересах законного представителя Ивана Л. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что в апреле этого года ребенок был в батутном парке. Он упал с горки и ударился головой, получив рану. Администрация детского центра посчитала, что это несчастный случай.

Законный представитель мальчика обратился в ОКБ № 2. Ребенку наложили швы и дали определенные рекомендации. Из-за травмы мальчик несколько дней не посещал детский сад.

Суд взыскал с ООО «Джампер» компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф в размере 25 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени дети устроили опасные игры на стройке.

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