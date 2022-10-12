В Тобольске прошли проводы на фронт мобилизованных горожан

С речью выступили главы города и района, военный комиссар и некоторые представители духовенства. К военкомату также пришли родственники и друзья мобилизованных тоболяков.
Мобилизованным тоболякам и жителям Тобольского района были вручены вещмешки, сформированные из вещей первой необходимости. Все вещи были принесены людьми в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Ранее «Наш город» писал о том, что военные следователи расследуют смерть мобилизованного тюменца. По данному факту было возбуждено уголовное дело 5 октября.