nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске прошли проводы на фронт мобилизованных горожан

12 октября 10:57
Фото: Телеграм-канал администрации города Тобольска
Сегодня, 12 октября, в Тобольске у военкомата прошла торжественная отправка мобилизованных горожан. Об этом сообщает пресс-служба тобольской администрации в официальном телеграм-канале.

С речью выступили главы города и района, военный комиссар и некоторые представители духовенства. К военкомату также пришли родственники и друзья мобилизованных тоболяков.

Мобилизованным тоболякам и жителям Тобольского района были вручены вещмешки, сформированные из вещей первой необходимости. Все вещи были принесены людьми в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Ранее «Наш город» писал о том, что военные следователи расследуют смерть мобилизованного тюменца. По данному факту было возбуждено уголовное дело 5 октября.

Материалы по теме
Ямальцы массово проводили мобилизованныхВ центре Тюмени проводили на службу мобилизованныхВоенные следователи расследуют смерть мобилизованного тюменца
#Новости#Призывники#Призыв#Армия#Военкомат#Тобольск#Военный призыв#Тюменская область#Частичная мобилизация#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25