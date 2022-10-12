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В среду жителей Тюмени ждет ясная погода

12 октября 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ждёт ясная погода, осадков не ожидается, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём не поднимется выше + 12 градусов, скорость ветра 1-3 метра в секунду. Влажность снизится до 46%, осадков в областной столице не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.

Пасмурная погода вернётся в Тюмень 13 октября. Столбики термометра повысятся до + 13 градусов, скорость южного ветра 3-6 метров в секунду. Дождей синоптики не ожидают, влажность повысится до 65%.

В пятницу будет солнечно. С 11:00 в Тюмень придёт ясная погода, скорость южного ветра снизится до 2-4 м/с. Весь день пройдёт без осадков, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность в областной столице около 60%.

Дожди возможны в выходные дни, в это время температура воздуха снизится до + 10 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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