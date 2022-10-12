В РФ серьезно изменяется рынок труда из-за массовой миграции

Массовый отъезд населения приводит к замедлению экономики, а на рынке труда развивается несколько трендов. Один из них – рост регистрируемой занятости. С другой стороны из РФ уезжают квалифицированные кадры и специалисты.
Последние несколько недель различные издания пишут об очередях на границах Финляндии, Грузии, Казахстана. Подорожали авиабилеты в Турцию и Армению. Охарактеризовать реальную картину миграции пока сложно.
Выезжают из страны в основном молодые люди от 20 до 35 лет.
«Я думаю, что осенью из страны выехало не меньше, чем 200 тысяч человек, - говорит эксперт, - в феврале уехало в районе тысяч 150, но большая часть из них вернулась»сообщил источник «Новых известий».
На данный момент многие компании запрашивают отсрочки или бронь для сотрудников на фоне частичной мобилизации. В основном это касается IT-специалистов. Об отсрочках просят авиакомпании, представители фармакологической промышленности, бизнес-объединения.
«Само по себе по отдельности эти волны и мобилизация не значительные, но когда они накладываются друг на друга, это может в совокупности давать негативный эффект. Уехали самые образованные, молодые, перспективные люди, которые ориентированы на карьеру, зарабатывание денег. Это ущерб для экономики и для демографии»отмечает Алексей Ракша.
В сфере работы иностранцев в России сложились противоречивые тренды. Утверждается, что большое количество мигрантов из Средней Азии поехали домой. Минтруд РФ уже предлагает увеличить квоты на иностранную рабочую силу.
Сервисы агрегаторов доставки тоже ощущают изменения. В «Ситимобил» отмечают отток водителей, а офисным работникам подобные фирмы всё чаще предлагают удалённый формат работы. Сервис «Грузовичков» сообщил о снижении активности новых водителей на 40%. Эта тенденция сформировалась за последние 2 недели. При этом водителей в отрасли логистики уже давно недостаточно. Молодые шофёры воспринимают подобную работу как подработку.
«В 2022 году объем валюты, который пришел из России превысил даже показатели самого высокого 2013 года. Интерес к мигрантам из средней Азии есть даже в Европе»сообщил источник «Новых известий».