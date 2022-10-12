В РФ серьезно изменяется рынок труда из-за массовой миграции

«Само по себе по отдельности эти волны и мобилизация не значительные, но когда они накладываются друг на друга, это может в совокупности давать негативный эффект. Уехали самые образованные, молодые, перспективные люди, которые ориентированы на карьеру, зарабатывание денег. Это ущерб для экономики и для демографии»отмечает Алексей Ракша.