В Петербургском горном университете основали фонд поддержки мобилизованных

По сообщению "Форпост Северо-Запад", ректор горного университета Санкт-Петербурга считает, что фронта нет без тыла. По его словам, без идеологически консолидированного тыла боевой дух солдат и офицеров, которые прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции, не будет достаточно высоким. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить поддержание должного уровня мобильности и управления внутри университета. Но также не нужно забывать, что горняки, представители научно-образовательного сообщества, принимающие участие в военных действиях, нуждаются в нашей поддержке.