В Петербургском горном университете основали фонд поддержки мобилизованных

По сообщению "Форпост Северо-Запад", ректор горного университета Санкт-Петербурга считает, что фронта нет без тыла. По его словам, без идеологически консолидированного тыла боевой дух солдат и офицеров, которые прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции, не будет достаточно высоким. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить поддержание должного уровня мобильности и управления внутри университета. Но также не нужно забывать, что горняки, представители научно-образовательного сообщества, принимающие участие в военных действиях, нуждаются в нашей поддержке.
Ректор горного университета напомнил о перегибах, которые происходят в процессе частичной мобилизации из-за формального подхода военкоматов. По его словам, для обеспечения защиты своих сотрудников от таких инцидентов при вузе организовали оперативный штаб, который будет оказывать поддержку работникам, неправомерно получившим повестки. Также Литвиненко считает, что необходимо уходить от чрезмерных бюрократических проволочек при общении с членами семей мобилизованных сотрудников.
Отмечается, что работники вуза выступили с инициативой создания не только фонда поддержки мобилизованных сотрудников, но также комитета семей, который будет заниматься оперативным решением вопросов, которые могут возникнуть у жен и детей мобилизованных. Кроме этого, в горном университете при военно-учебном центре будут организованы курсы, на которых желающие смогут восстановить или получить навыки обращения с автоматическим оружием.
На сегодняшний день повестки о прохождении военной службы в рамках частичной мобилизации получили более двадцати сотрудников горного университета. Всего подпасть под частичную мобилизацию могут сто восемьдесят человек.