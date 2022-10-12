В детский садки №95 города Тюмени купят игрушки, компьютеры и мебель на 50 млн рублей

Поставщики по лотам будут определены в октябре.
Около 22 млн рублей администрация детского сада потратит на покупку хозяйственного инвентаря. Около 4 млн на поставку новых игрушек. Указанные закупки пройдут согласно лотам № 32211726849, № 32211727806, № 32211727636 и № 32211722836. В общей сумме это около 50 млн рублей.
Около 600 тысяч рублей потратят на работы «по замене разводящего трубопровода системы отопления по адресу: ул. Гастелло,75». Здесь располагается второй корпус детсада №95.
Ранее «Наш город» сообщал, что для новой школы №56 власти купят хозяйственный инвентарь на 51 млн рублей.