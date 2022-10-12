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В детский садки №95 города Тюмени купят игрушки, компьютеры и мебель на 50 млн рублей

12 октября 14:58
Фото: 1Mi
По данным сайта Госзакупки, в детский садки №95 (город Тюмень) в ближайшее время проведут поставку, установку, сборку и монтаж компьютерной техники за 2,8 млн рублей. Ещё 21 млн будет потрачено на сборку новой мебели.

Поставщики по лотам будут определены в октябре.

Около 22 млн рублей администрация детского сада потратит на покупку хозяйственного инвентаря. Около 4 млн на поставку новых игрушек. Указанные закупки пройдут согласно лотам № 32211726849, № 32211727806, № 32211727636 и № 32211722836. В общей сумме это около 50 млн рублей.

Около 600 тысяч рублей потратят на работы «по замене разводящего трубопровода системы отопления по адресу: ул. Гастелло,75». Здесь располагается второй корпус детсада №95.

Ранее «Наш город» сообщал, что для новой школы №56 власти купят хозяйственный инвентарь на 51 млн рублей.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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